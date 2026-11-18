Milan, Amorim è attualmente l’allenatore rossonero con la media punti più alta in Serie A nell’era dei 3 punti a vittoria
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Ruben Amorim è attualmente l’allenatore del Milan con la media punti più alta in Serie A nell’era dei 3 punti a vittoria
Opta riporta su Instagram un'interessante statistica su Ruben Amorim che, tra i tecnici del Milan, è al momento quello che ha la media punti più alta in Serie A nell’era dei 3 punti a vittoria (2,18). Guardando anche gli allenatori delle altre squadre con più di cinque panchine nel massimo campionato, solo Antonio Conte ha fatto meglio del portoghese (2,21).
Scrive Opta: "2.18 - Ruben Amorim è attualmente l’allenatore del Milan con la media punti più alta in Serie A nell’era dei 3 punti a vittoria: 2.18, in 11 partite. In generale, tra i coach con 5+ panchine nel periodo nel torneo, solo Antonio Conte (2.21) vanta una media superiore. Autorevolezza".
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