Milan, Amorim è attualmente l’allenatore rossonero con la media punti più alta in Serie A nell’era dei 3 punti a vittoria

Ruben Amorim è attualmente l’allenatore del Milan con la media punti più alta in Serie A nell’era dei 3 punti a vittoria

Opta riporta su Instagram un'interessante statistica su Ruben Amorim che, tra i tecnici del Milan, è al momento quello che ha la media punti più alta in Serie A nell’era dei 3 punti a vittoria (2,18). Guardando anche gli allenatori delle altre squadre con più di cinque panchine nel massimo campionato, solo Antonio Conte ha fatto meglio del portoghese (2,21).

Scrive Opta: "2.18 - Ruben Amorim è attualmente l’allenatore del Milan con la media punti più alta in Serie A nell’era dei 3 punti a vittoria: 2.18, in 11 partite. In generale, tra i coach con 5+ panchine nel periodo nel torneo, solo Antonio Conte (2.21) vanta una media superiore. Autorevolezza".