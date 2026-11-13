Servono risposte. Tresoldi, Endrick, Inacio: bene, ma il terzino sinistro? Chi farà il mercato di gennaio?

È già tempo di mercato. Un po' perché gennaio è alle porte, un po' perché Cardinale ha promesso interventi, un po' (e soprattutto) perché qualche aggiustamento è indispensabile. Nella sessione invernale, di norma, si migliorano le rose, più difficilmente la prima squadra, ma qualche volta le eccezioni cambiano la storia: si tratta di capire bene cosa serve e muoversi di conseguenza. Questo è il momento di mettere pezze salde, di avere qualche freccia in più all'arco, ma ci sono latenze ataviche da colmare. Quella del terzino sinistro è quella più datata: il dopo Theo è un calvario, il Milan è arrivato alla vigilia della seconda sosta schierando Musah in quel ruolo. È evidente che ormai Amorim consideri Bartesaghi un esterno d'attacco e piano piano (difficile capire come mai non più rapidamente...) stia prendendo atto che Estupinian non è all'altezza.

Dunque, nessuna obiezione per gli sbandierati obiettivi come Tresoldi, Endrick o Inacio se sono funzionali a sistemare i buchi, se è l'allenatore che li chiede, se possono dare una mano. Bene anche un esterno destro, come si legge da qualche parte, posto che Athekame sta facendo bene a Lione e non sarà facile riportarselo a casa dopo l'Epifania. Queste settimane che separano dal mercato devono schiarire le idee al tecnico anche su Terracciano, Comotto, Camarda: il primo sembra godere di maggior considerazione rispetto agli altri due, con nostra grande sorpresa. Chiaro comunque che anche a centrocampo, stante le prolungate assenze di Loftus-Cheek, Chukwueze e Saelemaekers, va operato qualche innesto.

La questione più urgente è però chi farà il mercato. Il nuovo responsabile dell'area sportiva sarà dunque Marcus Krosche, il quale avrebbe intenzione di arrivare accompagnato dal direttore sportivo Timmo Hardung, la cui posizione è però letteralmente blindata dall'Eintracht Francoforte. Hardung - come lo stesso Krosche del resto - ha mansioni e ruoli più circolari rispetto alla qualifica tradizionale: nel club tedesco è anche responsabile del comparto medico e del settore giovanile, ed è considerato una figura centrale cui è difficile rinunciare. Krosche queste cose le sa perfettamente, avrà in serbo un piano alternativo. Ben sapendo che bisogna cominciare a muoversi adesso per arrivare dopo le Feste preparati e pronti ad agire. Lo scorso mese di gennaio fu deleterio per il Milan: da una parte Furlani e Moncada, dall'altra Tare a inseguire - ognuno per conto proprio - il centravanti, per arrivare a Fullkrug che a Brema sta dimostrando come tanto male non sia, ma si ruppe un dito del piede dopo pochi giorni a Milanello e buonanotte.

Al di là dei proclami e degli slogan, l'obiettivo è restare agganciati alla locomotiva in campionato e, per quanto possibile, provare a recuperare in Europa League: per il primo traguardo c'è la possibilità di lavorare per migliorare, per il secondo il ritardo è già grave. Bisogna fare bene e alla svelta, tutti. E su tutti i fronti.

Un pensiero finale per Toni Capuozzo, grande milanista, splendido giornalista, meravigliosa persona. Raccontaci da lassù.