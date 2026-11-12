Mercato: Tresoldi no, Endrick sì. Convocazioni: fatevi furbi… La protesta sacrosanta di Rabiot

Come da tradizione, durante la sosta per nazionale, ritornano in vita le cronache di calciomercato. E qui vorrei esprimere qualche parere personale che non ha nulla a che vedere con i piani della società e dello stesso Amorim. Prima riflessione: se si guarda al mercato interno, italiano, a gennaio e ti avvicini all’ultima delle promesse, ti sparano cifre da capogiro. Pensate a Gustavo Varela, classe 2005, ai primi mesi di serie A: per lui il Monza, che non gode di grande salute economico-finanziaria, chiede -a leggere certe notizie- 40 milioni di euro! Ecco perché è bene che il Milan guardi all’estero e provi a battere altre strade. La realtà della serie A è la seguente: a gennaio ci saranno due-tre società in grado di fare operazioni in entrata, le altre sono lì sulla porta a sperare che qualcuno si faccia vivo per realizzare una cessione che sistemi i conti del proprio club. A questo proposito vorrei aggiungere: sul centravanti -che è la priorità di Amorim per garantire a Ramos un’alternativa valida (con Camarda da mandare a giocare) - la candidatura di Tresoldi non mi convince. D’accordo è milanista ma non è una qualità. Ricordando i prezzi di casa Bruges poi non mi pare che si possa portare via a buon mercato. Lascerei perdere quella traccia. Piuttosto mi concentrerei sull’asso brasiliano del Real Madrid Endrick per due motivi: perché ha una cifra tecnica molto alta, perché sottraendolo alla Roma togli a una concorrente un asso nella manica in vista di un duello per un posto in Champions!

INFORTUNI IN NAZIONALE- A proposito degli infortuni prodotti dalla sosta per nazionali vorrei segnalare un aspetto. E cioè capita di assistere a questa scena: veder enfatizzare qualche modesto acciacco muscolare per evitare lo straordinario o comunque per essere congedato dopo visita fiscale così da vivere la sosta con un decisivo riposo. Sono pronto a scommettere su una guarigione lampo alla ripresa del torneo! Tale tecnica, in uso dalle nostre parti, deve prevedere l’accordo dell’interessato. A buon intenditor poche parole.

CASO RABIOT- Vorrei accendere un riflettore su un potenziale caso. Il mancato rosso a Mercandalli durante Genoa-Milan con successiva ammonizione (per protesta) nei confronti di Adrien Rabiot ha aperto un dibattito tecnico sollecitato per esempio da Cesari (Mediaset) che ha richiesto una pronuncia ufficiale di Orsato sull’episodio. Quel fallo, con due milanisti lanciati nella metà campo genoana, era da rosso o da giallo?

Ufficiosamente la Can ha fatto sapere che si tratta di una situazione “grigia”: ci poteva stare l’uno o l’altro cartellino senza che il VAR intervenisse! Come dire: non hanno voluto smentire Massa... Il giorno dopo Rabiot ha rincarato la dose scrivendo un commento sull’account di Calvanese, ex arbitro, spiegando che “non riconoscere gli errori danneggia l’immagine del calcio italiano”. Ora bisognerà stare molto attenti per evitare che il francese finisca nel mirino della categoria visto che ha osato replicare al giallo per proteste reiterando la sua personale opinione, condivisa peraltro da molti moviolisti. Qui è la società che deve stare all’erta!