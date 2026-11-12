Frosinone, Alvini: "Contro il Milan ce la giocheremo"

A margine dell'evento 'La Clessidra' ad Anghiari, in provincia di Arezzo, in cui è stato premiato, l'allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini ha parlato ai microfoni dei colleghi di TMW lanciando anche un chiaro messaggio al Milan, prossimo avversario in Serie A dei ciociari. Ecco un estratto delle sue parole verso la sfida a San Siro contro il Milan in programma il 22 novembre:

"Ci alleniamo per essere il Frosinone. Quello che abbiamo detto all'inizio, di andare a giocare in ogni campo con la propria identità e per fare sempre il massimo. Così ce la giocheremo. E' bello essere nella storia di questo club, ma sarà ancora più bello rimanendo in Serie A. L'obiettivo più grande che abbiamo è quello e se ci riusciamo, è sicuramente un buon lavoro fatto da tutti".