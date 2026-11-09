Sassuolo, ufficiale l'esonero di Alberto Aquilani: il comunicato
MilanNews.it
Il Sassuolo esonera Alberto Aquilani: il comunicato ufficiale
Arriva un altro esonero in Serie A. Il Sassuolo comunica di aver sollevato dall'incarico Alberto Aquilani, tra gli altri ex Milan, dopo averlo ingaggiato in estate. L'ex centrocampista arrivava da una grande stagione in Serie B col Catanzaro. Dopo aver pareggiato col Milan a metà ottobre la squadra neroverde ha perso 5 partite consecutive. Di seguito la nota ufficiale del club emiliano:
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi.
La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro".
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
L'Avversario
Genoa, De Rossi: "Dispiaciuto per la sconfitta ma soddisfatto. Modric? Per chi ama il calcio è un piacere"
L'avvertimento di De Grandis: "Il Milan deve stare attendo a Marassi, perché De Rossi non l'ultimo arrivato"
Primo PianoMilan, Amorim scuote l'ambiente e ricorda a tutti una cosa. Massa che disastro: Rabiot ha ragione. Cosa dovrà fare Kroschedi Pietro Mazzara
Le più lette
3 Milan, Amorim scuote l'ambiente e ricorda a tutti una cosa. Massa che disastro: Rabiot ha ragione. Cosa dovrà fare Krosche
Primo Piano
Primo PianoCisse: "Avete visto solo il 40% di quello che posso fare. Amorim bella persona, vi svelo che consiglio mi ha dato Modric"
Andrea LongoniPrimo PianoMilan da mal di testa. La squadra si svegli. Problemi da risolvere, non solo col mercato
Luca SerafiniMai due gioie: servono mentalità e rispetto. Non bisogna dimostrare solo di poter giocare con questa maglia, ma di saper giocare a pallone
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com