Sassuolo, ufficiale l'esonero di Alberto Aquilani: il comunicato

Il Sassuolo esonera Alberto Aquilani: il comunicato ufficiale

Arriva un altro esonero in Serie A. Il Sassuolo comunica di aver sollevato dall'incarico Alberto Aquilani, tra gli altri ex Milan, dopo averlo ingaggiato in estate. L'ex centrocampista arrivava da una grande stagione in Serie B col Catanzaro. Dopo aver pareggiato col Milan a metà ottobre la squadra neroverde ha perso 5 partite consecutive. Di seguito la nota ufficiale del club emiliano:

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi.

La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro".