Marchegiani: "Se Ramos avesse fatto più gol, forse il Milan avrebbe anche più punti..."

Gonçalo Ramos non ha segnato ieri contro il Genoa, ma è stato decisivo con un assist a Christian Pulisic. Così, questo il commento di Luca Marchegiani a Sky Calcio Club sul rendimento del centravanti portoghese. Un estratto delle sue parole:

“Ci sono partite in cui hai bisogno dei gol del centravanti. Benissimo tutto il lavoro che fa, però se Ramos avesse fatto i gol che doveva fare, i rossoneri sarebbe forse andati meglio, avrebbero avuto più punti magari..”.

MILAN, AMORIM MEGLIO DI ALLEGRI

Il Milan arriva alla sosta con una vittoria importantissima. Per come è andata la partita e considerando la difficoltà della trasferta di Genova, contro un Genoa così in forma, questi tre punti potrebbero avere anche un peso ulteriore rispetto ai "semplici" tre punti che il Diavolo ha conquistato. Con questo successo il Milan sale a 24 punti in classifica, 2 in più rispetto a quelli conquistati dal Milan di Max Allegri nella passata stagione dopo 11 giornate. Meglio anche dell'ultima stagione di Pioli, sempre per due lunghezze

PUNTI MILAN DOPO 11 GIORNATE DI SERIE A

2026/2027: 24 (Amorim)

2025/2026: 22 (Allegri)

2024/2025: 17 (Fonseca)

2023/2024: 22 (Pioli)

2022/2023: 26 (Pioli)

2021/2022: 31 (Pioli)

2020/2021: 27 (Pioli)

2019/2020: 13 (Giampaolo-Pioli)