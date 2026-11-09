Moreira: "Dobbiamo trovare continuità: ci vuole tempo ma la troveremo"

Moreira: "Dobbiamo trovare continuità: ci vuole tempo ma la troveremo"MilanNews.it
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Ieri alle 00:12News
di Francesco Finulli

Un paio di estratti dell'intervista di Diego Moreira ai microfoni di DAZN al termine della partita che il Milan ha vinto in casa del Genoa per 1-2. Le sue dichiarazioni.

Una bella risposta dopo il Ferencvaros:

“Ci alleniamo per migliorare questo aspetto. Non è che possiamo giocare bene, poi male, poi di nuovo bene. Dobbiamo trovare continuità. Ci vuole tempo, ma lo troveremo. Oggi il Milan ha dimostrato carattere e abbiamo dimostrato di giocare da Milan”.

Cosa ti chiede il mister?

“Mi chiede di difendere un sacco perché sa che posso farlo e posso migliorare. So che devo migliorare, ma fa parte del mio percorso”.