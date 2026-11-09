Moreira: "Dobbiamo trovare continuità: ci vuole tempo ma la troveremo"

Un paio di estratti dell'intervista di Diego Moreira ai microfoni di DAZN al termine della partita che il Milan ha vinto in casa del Genoa per 1-2. Le sue dichiarazioni.

Una bella risposta dopo il Ferencvaros:

“Ci alleniamo per migliorare questo aspetto. Non è che possiamo giocare bene, poi male, poi di nuovo bene. Dobbiamo trovare continuità. Ci vuole tempo, ma lo troveremo. Oggi il Milan ha dimostrato carattere e abbiamo dimostrato di giocare da Milan”.

Cosa ti chiede il mister?

“Mi chiede di difendere un sacco perché sa che posso farlo e posso migliorare. So che devo migliorare, ma fa parte del mio percorso”.