Serie A, termina in parità la sfida tra Fiorentina e Juventus

La Juventus conquista un pari con la Fiorentina dopo essere passata per ben due volte in svantaggio: finisce 2-2. Parte forte la squadra di Vanoli che la sblocca con Pellegrino. A poco meno di 15' dal break Woltemade fa 1-1. La Fiorentina parte forte nella ripresa e passa con Njie ma la Juve ha una reazione rabbiosa e agguanta il pari con un colpo di testa di Bremer. Le squadre provano fino alla fine a superarsi ma finisce in parità. Juve settima a -6 dalla zona Champions, occupata oggi dal Milan di Ruben Amorim:

IL PROGRAMMA DELL'UNDECISIMA GIORNATA APPENA TERMINATA

Venezia-Udinese 2-1

Torino-Lecce 1-1

Cagliari-Frosinone 1-0

Parma-Bologna 1-2

Roma-Sassuolo 3-0

Napoli-Lazio 1-1

Monza-Atalanta 0-1

Genoa-Milan 1-2

Inter-Como 2-0

Fiorentina-Juventus 2-2