Serie A, termina in parità la sfida tra Fiorentina e Juventus
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La Juventus conquista un pari con la Fiorentina dopo essere passata per ben due volte in svantaggio: finisce 2-2. Parte forte la squadra di Vanoli che la sblocca con Pellegrino. A poco meno di 15' dal break Woltemade fa 1-1. La Fiorentina parte forte nella ripresa e passa con Njie ma la Juve ha una reazione rabbiosa e agguanta il pari con un colpo di testa di Bremer. Le squadre provano fino alla fine a superarsi ma finisce in parità. Juve settima a -6 dalla zona Champions, occupata oggi dal Milan di Ruben Amorim:
IL PROGRAMMA DELL'UNDECISIMA GIORNATA APPENA TERMINATA
Venezia-Udinese 2-1
Torino-Lecce 1-1
Cagliari-Frosinone 1-0
Parma-Bologna 1-2
Roma-Sassuolo 3-0
Napoli-Lazio 1-1
Monza-Atalanta 0-1
Genoa-Milan 1-2
Inter-Como 2-0
Fiorentina-Juventus 2-2
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