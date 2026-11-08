Marelli sta con Massa: "C’è la possibilità concreta che qualche difensore possa recuperare. Cartellino giallo decisione corretta"

Luca Marelli commenta in diretta su DAZN l'episodio chiave di Genoa-Milan: la mancata espulsione di Marcandalli per fallo su Rabiot

Grandi polemiche in campo per la decisione di Massa di ammonire, e non espellere, Marcandalli per il fallo su Rabiot lanciato a rete. Il francese si sarebbe trovato a campo aperto senza nessun avversario a contrastarlo, con Cisse a seguirlo nel corridoio centrale. Una potenziale situazione di due contro zero, con i difensori genoani tagliati fuori. Ciononostante, Massa ha optato per un giallo.

Nel post partita Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, dà ragione al direttore di gara e analizza così l'episodio. Queste tutte le sue dichiarazioni:

“Cinquantunesimo minuto, c’è un fallo di Marcandalli molto evidente su Rabiot. Però ci troviamo nella metà campo del Milan, circa a 57-55 metri dalla porta. Per quanto riguarda i parametri che devono essere presenti per il DOGSO, ovvero la chiara occasione da rete, ricordiamoci: la direzione generale dell’azione e ci siamo. Il possesso del pallone, la posizione degli altri difendenti e, come abbiamo sottolineato, la distanza dalla porta dalla posizione in cui è stata commessa l’infrazione. Una delle direttive generali è proprio questa: se ci si trova nella metà campo della squadra che sta attaccando, la distanza è troppo lunga per poter portare ad un DOGSO e viene quindi derubricato a SPA, azione potenzialmente pericolosa, proprio perché ci sono circa 57-55 metri dalla porta e c’è la possibilità concreta che qualche difensore possa recuperare. Per quanto mi riguarda la decisione corretta è il cartellino giallo come indicato da Massa in campo”.