Amorim giustifica Ramos: "Non stiamo tanto nel terzo finale del campo"

Il commento di Ruben Amorim su Gonçalo Ramos e sulla prestazione del centravanti contro il Genoa

Un'altra prestazione a fasi alterne del centravanti rossonero Gonçalo Ramos, nella gara che il Milan ha vinto al Ferraris contro il Genoa per 1-2. L'attaccante ha fatto sempre il solito lavoro generoso, battagliando contro un osso duro come Ostigard, fisicamente parlando. Il centravanti portoghese però, non ha giocato tante palle in area: una, però, è stata decisiva, l'assist per il raddoppio di Christian Pulisic. Il tecnico rossonero Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara e ha offerto il suo punto di vista sulla prestazione del numero 9.

A che punto è la crescita di Gonçalo Ramos. Oggi fa assist.

“Penso che sia difficile per un attaccante quando non fa gol. Ma lo ripeterò: non stiamo tanto tempo nel terzo finale del campo. Abbiamo il possesso, stiamo crescendo nell’uscita palla, ma ci manca questo. Quando saremo stabilmente nell’ultimo terzo di campo Gonçalo segnerà tantissimi gol. È un problema di squadra, non stiamo aiutando Ramos ma lui ci sta aiutando molto. È un processo, un percorso. E non siamo ancora al punto di essere così dominanti da far stare Ramos per la maggior parte del tempo nell’area avversaria. Siamo ancora lontani”.