Cisse a TL: "Partite come quella di giovedì ci aiutano a crescere. Non penso sia giusto trascurare una competizione o l’altra"
Al termine di Genoa-Milan 1-2 Alphadjo Cisse, anche oggi in gol, ha parlato ai microfoni di TeleLombardia. Queste le sue dichiarazioni:
Che sogni ti porti a Coverciano?
“Il sogno l’ho già realizzato. Dico di mostrare le mie qualità, di giocare ovviamente. Sarà un grande orgoglio ovviamente”.
Non sappiamo sempre dove metterti nel campetto della formazione, ma sappiamo che a fine partita spesso bisogna scrivere il tuo nome nel tabellino.
“Come faccio non so dirtelo, spero di farvelo scrivere tante altre volte. Ma l’importante - al Milan soprattutto - è di portare a casa i 3 punti. Oggi l’abbiamo fatto e sono contento di questo”.
Com’è stata questa settimana? Euforia derby, poi la delusione in Europa League…
“Partite come giovedì ci aiutano a crescere. Sabato e oggi siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto. Possiamo fare male a tante squadre, siamo il Milan. Portare a casa i tre punti è la cosa più importante”.
Dopo la sosta darete la giusta importanza anche all’Europa League?
“Siamo al Milan, dobbiamo guardare a tutte le competizioni allo stesso modo. Non penso sia giusto trascurare una competizione o l’altra. Siamo al Milan, vincere è la cosa più importante in tutte le competizioni e cercheremo di farlo”.
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