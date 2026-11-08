MN Episodio Marcandalli, Massa non considera la posizione di Cisse. Cosa dice la circolare n°1 con le modifiche alle Regole del Gioco

L'errore di Massa nell'episodio Marcandalli-Rabiot: il fischietto di Imperia non considera la posizione di Cisse. Era DOGSO e rosso

C’è un errore nella valutazione di Massa nel controverso episodio di Marcandalli in Genoa-Milan. Il fischietto di Imperia considera troppo lontana dalla porta l’infrazione del genoano su Rabiot, ma non considera la posizione di Cisse.

Infatti, con la circolare n° 1 della stagione 2026/2027 vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco, approvate dall’IFAB. Per quanto riguarda i Provvedimenti disciplinari, nel caso specifico il “Negare la segnatura di una rete o un’evidente opportunità di segnare una rete (DOGSO)”, si legge che da quest’anno “la posizione e il numero degli attaccanti vengono inclusi nelle considerazioni del DOGSO poiché anche questo può aiutare a stabilire se sussista un’evidente opportunità di segnare una rete”.

Cisse, proprio come Rabiot, era solo e in grande vantaggio sui difendenti genoani. Una situazione di due contro zero, con il numero 70 che addirittura era anche in posizione centrale. Non espellere Marcandalli è stato un errore di Massa: è piuttosto pacifico considerare Rabiot e Cisse, soli e lanciati verso la porta, "un'evidente opportunità di segnare una rete".