Dai 9 gol in Champions alla solita paura dell'Inter: il Como perde ancora a San Siro. E il Milan sorride
MilanNews.it
Quando mettono piede a San Siro, soprattutto sponda nerazzurra, Fabregas ed il Como crollano. Dai 9 gol in Champions League alla solita, enorme delusione contro la squadra di Chivu: Inter-Como finisce 2-0. I lariani di Fabregas mettono piede al Meazza con troppo timore reverenziale e si concedono completamente ai nerazzurri, che vincono con facilità.
Una sconfitta che fa sorridere il Milan, ora al quarto posto in solitaria e a +1 sul Como.
SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Lazio 29*
Inter 28*
Roma 27*
Milan 24*
Como 23*
Frosinone 20*
Juventus 17
Bologna 17*
Cagliari 16*
Napoli 15*
Torino 14*
Genoa 13*
Atalanta 11
Lecce 10*
Parma 8*
Fiorentina 8
Sassuolo 8*
Monza 7
Udinese 5*
Venezia 3*
* una partita in più
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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