Serie A, la classifica aggiornata: il Como perde e resta dietro al Milan

Serie A, la classifica aggiornata: il Como perde e resta dietro al MilanMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
domenica 8 novembre 2026, 20:24News
di Niccolò Crespi

Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo la vittoria dell'Inter sul Como nella partita delle 18.00:

SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Lazio 29

Inter 28

Roma 27

Milan 24

Como 23

Frosinone 20

Juventus 17*

Bologna 17

Cagliari 16

Napoli 15

Torino 14

Atalanta 14

Lecce 10

Fiorentina 8*

Parma 8

Sassuolo 8

Monza 7

Venezia 6

Udinese 5

Una gara in meno *

IL PROGRAMMA COMPLETO DELL'11^ GIORNATA

Venezia-Udinese 2-1

Torino-Lecce 1-1

Cagliari-Frosinone 1-0

Parma-Bologna 1-2

Roma-Sassuolo 3-0

Napoli-Lazio 1-1

Monza-Atalanta 0-1

Genoa-Milan 1-2

Inter-Como 2-0

Fiorentina-Juventus 20.45