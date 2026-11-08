Primo Piano Genoa-Milan 1-2, voti e pagelle. Pulisic e Cisse decisivi, Gila gladiatore: 7. Massa gravemente insufficiente

Voto alto anche per Rabiot, che prende , per aver preparato alla grande un derby che poteva affossare mentalmente squadra e ambiente.

Amorim voleva una risposta dopo la figuraccia europea col Ferencvaros e l'ha avuta, anche se non completa. Più di ogni altra cosa erano importanti i 3 punti per passare una sosta serena e mantenere il ritmo delle avversarie di alta classifica. Vittoria pesantissima firmata Cisse e Pulisic, in grande spolvero in questo periodo. La squadra cala nel finale, ma bisogna sottolineare come il Genoa avrebbe dovuto giocare tutto il secondo tempo in dieci uomini: invenzione fantascientifica di Massa che non espelle Marcandalli. Se dovessimo dare un voto anche al direttore di gara sarebbe un bel 3.

GENOA-MILAN 1-2, VOTI E PAGELLE

Maignan 6

Sempre sicuro, sia con le mani che con i piedi. In un paio di occasioni la blocca e dà tanta sicurezza al reparto. Sorpreso sul gol di Ellertsson che tira da lontanissimo, ma nessuno dei compagni esce in pressing sul genoano.

Gila 7

Si mangia il campo e gli avversari con grandissima verve. Un mastino che non fa passare niente. Il leader della difesa. Nel finale Massa lo ammonisce al primo fallo.

De Winter 5,5

Va in difficoltà più volte nei duelli con Osmajic, che fisicamente è un animale. Soffre anche la tecnica di Vitinha. Il meno sicuro dei tre difensori rossoneri.

Diawara 6

Sollecitato spesso, si fa trovare pronto nei duelli individuali. Bravo a salire in tempo nel gol annullato al Genoa nel primo tempo (dal 62’ F. Terracciano 5.5: schierato da centrale di sinistra, non sembra molto a suo agio e gioca con la paura addosso).

Musah 6

Possiamo spuntare anche questa casellina: oggi ha giocato da terzino sinistro. A parte il difensore centrale e il portiere, in carriera ha veramente ricoperto ogni ruolo. Amorim lo schiera lì per avere più opzioni in uscita grazie al suo piede destro. Corre tantissimo, anche più del solito, ed è attento in fase di non possesso. In avanti non riesce ad incidere. Quando c’è da gestire il pallone va in difficoltà e nel finale regala una palla gol clamorosa al Genoa. Maignan lo salva con una bella parata (dal 87’ Estupinan 5: regala l’ultimissima chance al Genoa con un fallo stupido al limite dell’area).

Moreira 6

Tantissima corsa e impegno, poca lucidità nei metri che contano. Non una prestazione negativa, ma la sensazione è che a destra sia più prevedibile rispetto a quando gioca a sinistra. Cerca comunque di dare un senso offensivo ad ogni giocata e rimane sempre in partita.

Modric 6,5

Regista a tutto campo, è il porto sicuro per i compagni. Tutti si affidano a lui ogni volta che vanno in difficoltà in possesso. Muove con personalità palla, compagni e avversari.



Rabiot 6,5:

Ennesima partecipazione al gol in stagione con l’assist a rimorchio per Cisse. È un moto perpetuo, un vero box-to-box. Si era conquistato anche un’espulsione, ma Massa la pensa diversamente e a Marcandalli sventola solo il giallo. E poi ammonisce Adrien per proteste. Dopo Chiffi un altro direttore di gara lo punta in modo piuttosto chiaro. Sfiora il gol nel finale con un bel destro da fuori.

Cisse 7

Ma che feeling ha col gol? Movimento a staccarsi e piattone piazzato che non lascia scampo al portiere del Genoa. Dopo la brutta prestazione in Europa League festeggia nel modo giusto la prima convocazione in Nazionale maggiore. Entra anche nel secondo gol pressando alto. (dal 62’ Hutchinson 5,5: va in zone centrali provando a fare il Pulisic, ma non è Pulisic. Evanescente).



Pulisic 7

Grande pressing per recuperare palla sul primo gol: la offre a Rabiot che fa segnare Cisse. Poi sfrutta al massimo il bel regalo di Ramos in area e fulmina il portiere con un bel destro piazzato a fil di palo. Super efficace. Gioca a tutto campo e prende calci e calcioni: incredibile che il Genoa finisca la partita con due soli ammoniti. Esce fischiato dai tifosi di casa: lo soffrono parecchio (dal 79’ Jashari 5: altro ingresso molle e senza mordente. Si perde totalmente Ellertsson sul gol e non va a chiudere in tempo).

Ramos 6

Viene malmenato dai difensori rossoblu senza trovare appoggio nelle decisioni arbitrali, con Massa che non ammonisce mai i centrali genoani. Prezioso in fase di pressing - soprattutto nel finale. Bene il passaggio in area per il gol di Pulisic.

Amorim 6.5

Vuole un Milan competitivo e per una bella parte del primo tempo lo ottiene. La squadra ha momenti importanti di gestione col possesso ed è altamente ricettiva quando si tratta di pressare alto per poi concludere: i due gol nascono così. Non convince ancora appieno la fase difensiva, ma soprattutto a causa di svarioni individuali. I cambi abbassano inevitabilmente il livello generale, ma è una cosa su cui può farci poco. Deve fare meglio invece nel trasmettere alla squadra tranquillità e sicurezza per gestire nel modo giusto i finali. Però era in totale emergenza - sette giocatori out - ed esce da Marassi con tre punti.