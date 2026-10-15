Primo Piano Salisburgo-Milan 0-4, voti e pagelle: Cisse, bomber da 9. Rabiot 7.5. Camarda...

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Le pagelle di Salisburgo-Milan 0-4, valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League. Alpahdjo Cisse MVP assoluto.

Il Milan vince, bene, per 0-4 contro il Salisburgo con un grande protagonista: Alphadjo Cisse. Tripletta dell’attaccante maglia numero 70, che segna da rapace dell’area vero. Un gol di testa su cross di Hutchinson, uno di sinistro su apparecchiata di Bartesaghi e uno di destro su rifinitura di Rabiot. Sul tabellino dei marcatori anche Gonçalo Ramos, per la rete del poker.

SALISBURGO-MILAN 0-4, VOTI E PAGELLE

Maignan 6.5

Di tiri in porta non ne arrivano. E allora si reinventa libero vecchio stampo, con un’uscita di livello su Tabakovic nell’unico pertugio concesso. Attento su Diakhité nel finale.

Tomori 6.5

Al rientro da titolare, fa il suo compito con abnegazione e voglia di riprendere quel ritmo partita che gli è mancato fino ad oggi e che, ora, deve rimettere nelle gambe. (dal 67’ F. Terracciano 5: si fa espellere con una spinta evitabile, che manda in bestia Amorim)

De Winter 7

Partitone di grande presenza per Koni, che cancella del tutto Tabakovic dalle trame offensive del Salisburgo. Sbuca anche quando qualche compagno buca qualcosa e ci mette una pezza.

Pavlovic 6.5

Al ritorno da ex, recita una buona prova. Nel primo tempo scarabocchia qualche pallone di troppo, ma è sempre attivo e propositivo. (dall’80’ Diawara sv).

Hutchinson 7

Primo tempo decisamente elettrico per Omari, che sulal corsia di destra fa un po’ quello che vuole. Schmid o Morgalla non lo tengono praticamente mai. Serve un assist al bacio per Cisse per lo 0-1, poi gli tolgono dalla porta il gol personale. Anche nel secondo tempo non lo tengono mai e serve una paratona del portiere austriaco a togliergli, di nuovo, la gioia della rete.

Rabiot 7.5

Gode di una libertà quasi inspiegabile da parte del centrocampo del Salisburgo e Adrien non se lo fa ripetere due volte. È sua la prima occasione importante della partita, dove il suo inserimento – su cross ottimo di Bartesaghi – viene stoppato da… Camarda. È sempre lui ad aprire in due gli austriaci avviando l’azione dello 0-2. Suo l’assist per il gol dello 0-3 di Alphadjo Cisse. (dal 60’ Modric 6.5: in un contesto simile ed entrando sullo 0-3, è tutto troppo facile per lui per gestire palloni e ritmo)

Jashari 7

Ordinato, anche se ogni tanto si dimentica che ci sono anche gli avversari e si prende dei rischi non richiesti. In impostazione muove bene la palla e poi è molto bravo a rubare quella che diventa l’assist per il gol dello 0-4 di Gonçalo Ramos.

Bartesaghi 7

Morgalla sembra passare per caso dentro il campo. Davide non se lo fa ripetere due volte e attacca spesso e volentieri la profondità, venendo premiato dai compagni. Suo l’assist per il gol dello 0-2 di Cisse. Bene anche nella ripresa, tranne nella gestione del pallone nell’azione che porta all’espulsione di Terracciano.

Loftus-Cheek 5.5

Strappa una sola volta per andare a tu per tu con Zawieschitzky, ma sbaglia la finalizzazione. Cerca di far valere il fisico e gioca di prima o, al massimo, due tocchi per andare rapidamente da Hutchinson.

Cisse 9

Dimostra, anche in campo europeo, che ha doti e qualità non banali. Si muove da seconda punta pura quando c’è da riempire l’area di rigore e, proprio in due occasioni, si fa trovare pronto al gol. Prima sul cross al bacio di Hutchinson, dove ha messo la testa per mettere la palla alle spalle di Zawieschitzky. Poi è lesto a premiare l’azione ampia e rapida che vede Bartesaghi apparecchiargli la tavola, dopo lancio panoramico di Rabiot, e Alpha fa 0-2. Nella ripresa, completa l’opera con la tripletta, da bomber vero, aggredendo il cross di Rabiot. Esce tra i cori dei tifosi. (dal 60’ Pulisic 6: mette minuti nelle gambe e ha anche il momento in cui manda a quel paese Hutchinson che non lo premia quando poteva andare per la porta).

Camarda 5.5

Boma non gli dà la possibilità di muoversi come vorrebbe, ma anche lui dimostra di essere indietro fisicamente anche contro avversari modesti come il Salisburgo di questa sera. La sua serata si conclude con la sostituzione con Gonçalo Ramos. È la nota meno intonata della serata. (dal 60’ Gonçalo Ramos 6.5: fa gol al primo tiro in porta, sfruttando al meglio la rubata di Jashari).

Allenatore:

Amorim 7.5

Doveva vincere bene e ha vinto bene. Cisse ne fa tre e diventa capocannoniere della squadra. Si rivedono delle cose interessanti, come l’attacco delle spalle dei laterali del Salisburgo.