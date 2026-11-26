Primo Piano Olympiacos-Milan 2-4, pagelle: Hutchinson è una furia, Pulisic ribalta la partita. Tomori decisivo

Il Milan vince per 2-4 contro l'Olympiacos al termine di una partita da narrativa greca. Nel primo tempo scende nel regno di Ade, ovvero quello dei morti che sembrava aver inghiottito i rossoneri dopo il gol del 2-0. Poi, come un eroe mitologico, il Diavolo è salito fino alla cima dell'Olimpo, grazie a un super Omari Hutchinson, autore di un gol e due assist. In rete, per la decima volta in stagione, Alphadjo Cisse. Pulisic e Moreira si confermano determinanti per le sorti della squadra.

OLYMPIACOS-MILAN 2-4, VOTI E PAGELLE

Maignan 6

Parata importante sul solito Martins al 21’, quando riesce a togliere dalla porta il destro a giro del giocatore dei greci. Sul colpo di testal di Pirola, che scaturisce il suo autgol per la Uefa, rimane piantato in porta, non uscendo e non aggredendo il cross. Jota Silva gli scaraventa uno scaldabagno sul quale può fare poco.

Gila 6

Decide di fare blocco e di non saltare per anticipare Pirola e lì nasce il gol del vantaggio dell’Olympiacos. Poi anche lui, dopo il raddoppio greco, alza la testa e migliora nettamente la sua prestazione.

De Winter 4.5

Sul gol del 2-0 sbaglia tutto: palla in uscita e anche il fatto che non sia reattivo a scappare in avanti, tenendo in gioco Jota Silva che fa secco Maignan. Anche nel primo tempo ne becca poche. Amorim lo toglie. (dal 53’ Tomori 7: bravissimo a salvare il potenziale 3-0 e da quell’azione nasce il gol del 2-1 di Hutchinson. Dà nuova sicurezza alla retroguardia milanista che da quel suo salvataggio, cambia totalmente la storia della partita. Anche nel finale è sempre preciso e puntuale, ricordando il Fik dei tempi d’oro).

Diawara 5.5

In difficoltà nell’impostazione e anche su Jota Silva. Anche sul gol di Pirola si trova nella zona incriminata. Cresce nel secondo tempo in una partita dai due volti ma che, nel complesso, lascia una punta di amaro. (dal 67’ F. Terracciano 6: è ordinato quanto basta).

Estupinan 5

Sempre la stessa storia. Passa il pallone agli avversari, non crea mai una superiorità numerica sulla banda di competenza e anche senza palla non prende mai Pedersen. (dal 46’ Musah 7: entra benissimo nel secondo tempo, contribuendo con solidità a cambiare lo spartito tecnico della partita. Si fa sentire tanto e conferma la sua importanza dentro questa squadra).

Jashari 5.5

Il gol contro il Frosinone è un ricordo sbiadito. Ci mette sempre almeno 3-4 tocchi per girarsi e scegliere cosa fare. E per uno che gioca in regia, non è il massimo.

Rabiot 6.5

Cerca sempre di dare presenza e equilibrio anche nei momenti più duri. Alza il livello della prova, come tutta la squadra, dopo la seconda sberla dell’Olympiacos con inserimenti e giochi di posizioni utili.

Moreira 7

Determinante dopo sette minuti nel murare il tiro di Martins da dentro il cuore dell’area milanista. Nel momento buio, è uno dei pochi a tenere viva la luce della speranza anche quando tutto sembrava portare a una partita mandata nel bidone dell’umido. Chiude la partita con il gol del 2-4, con la sua prima rete in carriera nelle coppe europee.

Hutchinson 8

Trova il suo primo gol nelle coppe europee con una cavalcata di cinquanta metri e per poi trovare un mancino perfetto a battere Ortega per la rete che riapre la partita. Perfetto il suo cross per il gol del pareggio di Alphadjo Cisse che cambia completamente la storia del secondo tempo. Si scatena clamorosamente e serve anche l’assist per la rete del 2-3 di Pulisic. Una serata da divinità alle pendici dell’Olimpo.

Cisse 7

Arriva a quota dieci gol stagionali, dei quali quattro in Europa League che coincidono con le partite in cui il Milan ha fatto punti. Si fa trovare pronto sul secondo palo sul cross di Hutchinson. Rispetto a qualche settimana fa, si trova maggiormente a suo agio nel ruolo di prima punta. Nel primo tempo, Pirola gli nega la rete del pareggio, mentre Amorim gli chiede di giocare maggiormente dentro il campo. Lo fa a tratti. (dall’85’ Comotto sv).

Gonçalo Ramos 5.5

Si sbatte come sempre senza palla, si sbraccia per avere palloni in profondità che, tuttavia, non gli arrivano praticamente mai. Prende un colpo duro da Pirola e Amorim decide di toglierlo all’intervallo. (dal 46’ Pulisic 7.5: segna un gol bellissimo, che è quello che ribalta completamente la partita. Perfetto l’assist di Hutchinson e bellissima la sua girata al volo che si spegne alle spalle di Ortega. Lavora benissimo tra le linee, che era quello che è mancato nel primo tempo. Si divora il gol del 2-4 e, per le imprecazioni dei tifosi del Milan, sono scesi anche gli dei dal monte Olimpo a chiedergli conto di quanto successo. Si fa perdonare con l’assist per il gol del 2-4 per Moreira).

Allenatore

Amorim 7

L’atteggiamento della sua squadra nel primo tempo è terrificante. Poi cambia qualcosa dopo il gol del 2-0, che probabilmente prima avrebbe ammazzato una squadra debole mentalmente. Invece lì, proprio quando stava per arrivare il 3-0 greco, un salvataggio di Tomori cambia la scrittura della gara. Questa serata gli ha dato ulteriori conferme di come alcuni giocatori, come Estupinan e Jashari, facciano fatica a poter essere dei titolari mentre ha avuto risposte positive da Hutchinson, Cisse, Moreira e Pulisic. Una vittoria che deve dare una botta di autostima notevole, ma che allo stesso tempo deve far riflettere sull’approccio.