Giudice: "Il Milan viaggia verso un rosso di 140-150 milioni nel bilancio 26/27. La Champions per schivare un settlement agreement"

Il giornalista Alessandro F.Giudice ha fatto il punto sulla situazione finanziaria del Milan di Gerry Cardinale

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Alessandro F.Giudice ha parlato così della situazione finanziara del Milan di Gerry Cardinale: "Il Milan viaggia verso un rosso di 140-150 milioni nel bilancio 2026/27: una deviazione netta dal percorso di sostenibilità seguito da Elliott e nei primi anni della gestione RedBird, politiche che scontentavano alcuni tifosi ma consentono oggi al club di sottrarsi alle maglie del settlement agreement. La perdita andrà coperta, perché il patrimonio netto ne uscirà sensibilmente decurtato. RedBird ha iniettato 50 milioni ma è noto che per il Fair Play Finanziario le ricapitalizzazioni non servono.

Il club ha margini per tenere sotto controllo lo squad ratio, soprattutto se il prossimo anno tornerà in Champions, ma le perdite cumulate nel triennio dovranno essere compensate da risultati economici, non da aumenti di capitale, altrimenti il rischio (anzi la certezza) sarebbe quello di finire sotto un altro settlement agreement e tornare a una gestione sotto tutela. Quello lanciato da Cardinale è un all-in molto rischioso, che potrà rivelarsi sostenibile solo se i risultati sportivi saranno all’altezza degli investimenti. A cominciare dalla partecipazione regolare alla Champions, traguardo su cui nessuno può contare con certezza, vista l’abbondanza in Serie A di pretendenti agguerriti".