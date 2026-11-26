Classifica Champions League dopo la quinta giornata e prossimo turno
Si riportano la classifica aggiornata della League Phase di Champions League alla quinta giornata e il prossimo turno, in programma tra due settimane.
Si riportano di seguito la classifica aggiornata della League Phase di Champions League alla quinta giornata e il prossimo turno, in programma tra due settimane:
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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