Com'è l'Olympiacos: miglior difesa d'Europa, vecchie conoscenze e uno stadio infernale

L'Olympiacos, avversario odierno del Milan nella quinta giornata della League Phase di Europa League, è una squadra ostica da affrontare.

L'Olympiacos, avversario odierno del Milan nella quinta giornata della League Phase di Europa League, si presenterà allo scontro con i rossoneri forte del sesto posto in classifica (alle spalle della Juventus per differenza reti) con 10 punti, frutto di tre vittorie (Jagiellonia Białystok, Marsiglia e Sparta Praga) e Rennes (0-0 nell'ultima giornata). Le statistiche danno un indirizzo chiaro sulle caratteristiche della squadra allenata da Alguacil: appena 4 gol segnati in 4 partite (media di 1 a gara), cioè il dato offensivo più basso tra tutte le prime 16 squadre della classifica, ma anche un solo gol subito, che ne fanno la miglior difesa fino ad ora dell'intera competizione.

Anche in Souper Ligka, il massimo campionato greco, i numeri dei biancorossi di Atene restano di altissimo livello: 7 reti incassate in 11 turni (0,63 a partita), dietro solo al Panathinaikos (5) e all'AEK (6); in classifica, dopo il 6-2 all'Iraklis di domenica scorsa, si trovano al secondo posto, con tre punti i più rispetto all'AEK Atene, squadra che il Como ha battuto martedì in Champions League solo grazie ad un super gol di Milla.

OLYMPIACOS: TRE EX SERIE A

In rosa, ci sono tre ex calciatori del campionato italiano: Lorenzo Pirola (difensore), che ha esordito in Serie A con l'Inter nella stagione 2019-2020, per poi affermarsi in massima serie con la Salernitana tra il 2022 e il 2024, collezionando 53 presenze e 3 gol in campionato prima del trasferimento all'Olympiacos, Remo Freuler (centrocampista), che vanta una lunga militanza in Serie A soprattutto con l'Atalanta, con cui è stato protagonista per diverse stagioni prima del passaggio al Nottingham Forest, al Bologna e all'Olympiacos, e Marcus Pedersen (terzino destro), che ha giocato in Serie A con il Torino, da cui l'Olympiacos lo ha acquistato a titolo definitivo nell'estate del 2026. Occhio al talento di Gelson Martins e di Jota Silva, oltre al padrone di casa Fortounis.