El Shaarawy con il sorriso: "Bei ricordi le tre creste a Milanello, io con Niang e Balotelli..."

Dall’infanzia al Ferraris insieme al papà tifoso, passando per i capitoli con la sua squadra del cuore, il Milan, passando poi anche da Monaco, Roma, Shanghai Shenhua e ancora Roma fino al ritorno nel suo Genoa. Stephan El Shaarawy si racconta così in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Questo un estratto delle sue parole sull'avventura avuta con la maglia rossonera:

EL SHAARAWY RICORDA GLI ANNI AL MILAN

"Io, Niang e Mario? Le tre creste? (ride ndr.) è stato un bel periodo perchè eravamo giovani ed avevamo grande entusiasmo, ma c'erano anche grandi aspettative su di noi. E' capitato tutto così in fretta, e quell'anno lo ricordo molto intenso perchè arrivarono anche i primi contratti con gli sponsor, le prime copertine. Ti trovi dentro un mondo molto più grande di te e che sicuramente non è facile gestire".