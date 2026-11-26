Olympiacos, tutti i precedenti contro il Milan in Europa

L'ottimo momento di forma del Milan in Serie A deve, almeno sulla carta provare ad avere un minimo di continuità anche in Europa League. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Ferencvàros, e domani sera contro i greci dell'Olympiacos, i ragazzi di Amorim cercheranno assolutamente un risultato positivo. Non sarà semplice, anche perchè gli ultimi precedenti in terra greca sono nefasti per il Milan. La curiosa statistica:

MILAN (QUASI) SEMPRE IN DIFFICOLTA' IN GRECIA

Su 6 precedenti fuori casa (in Grecia) nelle maggiori competizioni europee, il Milan non ha mai battuto un club greco (4 pareggi, 2 ko), non riuscendo peraltro nemmeno a segnare in 3 di questi 6 incontri. Inoltre, il Milan ha perso 3 delle 4 partite finora disputate nella fase-campionato dell'Europa League 2026-27 (1 vittoria), incluse le ultime 2 senza peraltro trovare la via del gol. Tra le maggiori competizioni europee, i rossoneri non hanno mai perso 3 sfide di fila senza segnare in alcuna di esse.

OLYMPIACOS: I PRECEDENTI CONTRO IL MILAN

L'Olympiacos ha vinto solo 1 dei 4 precedenti contro il Milan nelle principali competizioni europee (1 pari, 2 sconfitte). Il club greco ha tuttavia conquistato il successo nel più recente: 3-1 nel dicembre 2018, durante l'ultima giornata della fase a gironi (Gruppo F).