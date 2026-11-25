Olympiacos, Saliakas: "Abbiamo iniziato l'Europa League molto bene, ma possiamo fare ancora meglio"
Manolis Saliakas, difensore dell'Olympiacos, ha parlato così al sito della UEFA in vista della partita contro il Milan: "Giocare per l'Olympiacos è sempre stato un sogno d'infanzia, perché ho sempre tifato per questa squadra. Tutto è iniziato quando mio zio mi ha regalato la mia prima maglia da calcio. È stato emozionante giocare in Europa con l'Olympiacos, ripensando a tutte quelle notti che passavo sveglio fino a tardi con mio padre a guardare le partite europee. Ora posso finalmente vivere quelle stesse notti.
Abbiamo iniziato l'Europa League molto bene, ma ovviamente possiamo fare ancora meglio. Siamo riusciti a rimontare e vincere delle partite, il che è molto importante per la squadra. Abbiamo affrontato avversari molto forti, ma speriamo di aver dimostrato il nostro valore e crediamo di poter ottenere grandi risultati a un livello così alto".
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