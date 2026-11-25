Olympiacos, Saliakas: "Abbiamo iniziato l'Europa League molto bene, ma possiamo fare ancora meglio"

Il giocatore dell'Olympiacos Manolis Saliakas ha commentato l'ottimo inizio di Europa League della squadra greca

Manolis Saliakas, difensore dell'Olympiacos, ha parlato così al sito della UEFA in vista della partita contro il Milan: "Giocare per l'Olympiacos è sempre stato un sogno d'infanzia, perché ho sempre tifato per questa squadra. Tutto è iniziato quando mio zio mi ha regalato la mia prima maglia da calcio. È stato emozionante giocare in Europa con l'Olympiacos, ripensando a tutte quelle notti che passavo sveglio fino a tardi con mio padre a guardare le partite europee. Ora posso finalmente vivere quelle stesse notti.

Abbiamo iniziato l'Europa League molto bene, ma ovviamente possiamo fare ancora meglio. Siamo riusciti a rimontare e vincere delle partite, il che è molto importante per la squadra. Abbiamo affrontato avversari molto forti, ma speriamo di aver dimostrato il nostro valore e crediamo di poter ottenere grandi risultati a un livello così alto".