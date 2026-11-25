Olympiacos, Pirola in conferenza: "Gara speciale perchè sono un ex Inter? Il mio obiettivo sono i tre punti"

Alla vigilia della gara di Europa League contro il Milan di domani, è intervenuto in conferenza anche il giocatore dell'Olympiacos Lorenzo Pirola

Accanto al tecnico Imanol Alguacil, oggi è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Milan anche il difensore dell'Olympiacos Lorenzo Pirola. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito del club greco:

Qual è il tuo messaggio per i tifosi, che anche questa volta riempiranno lo stadio?

"Come in ogni partita, anche questa volta promettiamo di dare tutto. Ci aspetta un avversario difficile. È un'altra partita importante e davanti a noi c'è una serata molto significativa. Vogliamo concludere la partita con una vittoria e conquistare i tre punti".

Essendo cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, hai una motivazione supplementare nell'affrontare il Milan?

"In ogni caso, ho trascorso quattro anni all'Inter ed è stata un'esperienza molto bella e importante. È una bella esperienza poter giocare contro il Milan, ma per me la cosa più importante sono i tre punti della vittoria. Questo è il mio obiettivo".

Il fatto che per il Milan sia una partita molto importante ai fini della classifica rappresenta uno stimolo ulteriore per l'Olympiacos a mantenere alta la concentrazione?

"È una partita importante sia per il Milan sia per l'Olympiacos, anche se noi abbiamo dieci punti. Faremo tutto il possibile per conquistare i punti necessari alla vittoria e arrivare a quota tredici. Daremo il massimo per riuscirci".

Questa partita potrebbe rappresentare per te anche un biglietto da visita per la Nazionale italiana? Inoltre, quanto è cambiato il Milan rispetto a quando lo affrontavi con la maglia dell'Inter?

"Considerando che sono qui da quasi tre anni e che il mio percorso professionale sta andando bene, non considero la partita contro il Milan un'occasione positiva o negativa in ottica Nazionale. Il Milan è sempre una squadra pericolosa e ha una buona rosa. In una partita può succedere di tutto e, come ho già detto, faremo tutto il possibile per vincere".

Che cosa ti aspetti dal Milan nella partita di domani e come lo vedi nella lotta per il campionato?

"Sarà una partita difficile e intensa, con un pressing alto da parte di entrambe le squadre. Credo che sarà una gara molto combattuta e cercheremo di fare del nostro meglio. Per quanto riguarda il campionato, è ancora tutto aperto. Siamo soltanto all'inizio della stagione e quindi non posso esprimere un giudizio preciso in questo momento".