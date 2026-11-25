Anche l'Olympiacos perde pezzi: contro il Milan non ci sarà Leon Bailey

Leon Bailey, attaccante dell'Olympiacos ex Aston Villa e Roma, non sarà a disposizione contro il Milan dopo aver accusato un problema muscolare

Non è solo il Milan a perdere pezzi. I rossoneri si presenteranno ad Atene contro l'Olympiacos domani pomeriggio, nella sfida valida per la quinta giornata di League Phase di Europa League, senza Luka Modric e Strahinja Pavlovic che si vanno ad aggiungere ai lungodegenti Saelemeakers, Gabbia, Chukwueze e Loftus-Cheek. E se Ruben Amorim deve fare i conti con qualche assenza last minute, lo stesso subisce anche il suo collega sulla panchina greca, il basco Imanol Alguacil che deve fare a meno di Leon Bailey.

Come viene riportato dal portale greco sportday.gr l'Olympiacos perde Leon Bailey per un mese. L'ex attaccante di Aston Villa, con una parentesi anche alla Roma, ha subito un infortunio nell'ultima gara di campionato vinta per 6-2 contro l'Iraklis. Secondo quanto viene riportato, gli esami strumentali hanno mostrato una lesione al bicipite femorale destro che renderà Bailey inattivo per la sfida contro il Milan di domani alle 18.45 e in generale almeno fino a Natale.