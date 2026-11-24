Tegola Calhanoglu per l’Inter, out fino a fine dicembre: proverà a recuperare per la Supercoppa

I tempi di recupero di Calhanoglu dall’infortunio al flessore della coscia destra.

Nell'ultima partita di campionato, l'Inter, ospite dell'Atalanta, non solo ha subito la rete del pareggio in pieno recupero da Franck Kessiè su calcio di rigore ma, nel primo tempo, ha visto il suo numero 20 uscire dal campo per un infortunio al flessore. Sia il giocatore sia Christian Chivu avevano subito capito non fosse nulla di leggero e gli esami strumentali di oggi hanno confermato le sensazione di domenica sera.

Come comunica l'Inter tramite un comunicato ufficiale, Calhanoglu ha rimediato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Secondo Sky Sport, i tempi di recupero sono più lunghi del previsto: il club meneghino spera di riaverlo a disposizione per la finale di Supercoppa italiana del 22 dicembre contro la Lazio.