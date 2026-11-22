Europa League, anche l'Olympiacos (prossimo avversario del Milan) in campo alle 18.00
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Come per il Milan, in campo tra poche ore contro il Frosinone alle 18.00, anche il prossimo avversario dei rossoneri in Europa League, l'ostico e temibile Olympiacos scenderà in campo in Super League greca contro l'Iraklis. Al momento, nel campionato locale, l'Olympiacos è secondo a 4 punti dai rivali cittadini del Panaithinaikos, mentre l'Iraklis si trova in nona posizione.
Due squadre con un rendimento simile, una cosa però è certa: giovedì 26 novembre alle ore 18.45: il Milan sarà ad Atene per affrontare l'Olympiacos in una partita quasi probitiva e al limite di ogni difficoltà. Ad attendere i ragazzi di Amorim ci sarà una bolgia pronta ad esplodere.
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