Europa League, anche l'Olympiacos (prossimo avversario del Milan) in campo alle 18.00

Come per il Milan, in campo tra poche ore contro il Frosinone alle 18.00, anche il prossimo avversario dei rossoneri in Europa League, l'ostico e temibile Olympiacos scenderà in campo in Super League greca contro l'Iraklis. Al momento, nel campionato locale, l'Olympiacos è secondo a 4 punti dai rivali cittadini del Panaithinaikos, mentre l'Iraklis si trova in nona posizione.

Due squadre con un rendimento simile, una cosa però è certa: giovedì 26 novembre alle ore 18.45: il Milan sarà ad Atene per affrontare l'Olympiacos in una partita quasi probitiva e al limite di ogni difficoltà. Ad attendere i ragazzi di Amorim ci sarà una bolgia pronta ad esplodere.