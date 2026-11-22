News Rinnovo Rabiot, il Milan aspetta una risposta da mamma Veronique. Le richieste di Adrien

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto sulla situazione rinnovo di Adrien Rabiot. Contatti costanti con mamma Veronique

Cardinale è innamorato calcisticamente di Adrien Rabiot. Lo confermano le prestazioni del francese, ma soprattutto le dichiarazioni di ieri del numero uno di RedBird: "Amo Adrien, è uno dei miei giocatori preferiti. È fantastico. Ho enorme rispetto per lui e la sua famiglia. Stiamo parlando e spero di arrivare presto ad un lieto fine. Penso che debba essere un giocatore simbolo del Milan”.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta che da Casa Milan ci si aspetta una risposta da parte di mamma Veronique, agente del centrocampista, alla proposta di rinnovo: è chiaro che i rossoneri vogliano premiarlo per status e rendimento. La rosea scrive che il nodo da sciogliere riguarda ingaggio e durata: Rabiot vorrebbe prolungare fino al 2029, mentre il Milan punta al 2030 o 2031, e chiede un aumento economico sostanzioso - circa 8 milioni di euro, bonus compresi.

Il Milan proverà ad abbassare leggermente la parte fissa sullo stipendio, ma la sensazione è che si voglia chiudere tutto bene ed in fretta: il Diavolo potrebbe fare anche un piccolo sacrificio per blindarlo.