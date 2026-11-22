Dieci ore di meeting in due giorni: Cardinale al lavoro per organizzare il mercato di gennaio

Gerry Cardinale sempre in prima fila per organizzare il futuro del Milan. Il numero uno di RedBird si farà trovare pronto per il mercato

Dieci ore totali di riunione: quattro a Casa Milan venerdì, sei ieri a Milanello. Gerry Cardinale sta lavorando seriamente sul e per il Milan, riporta l'edizione odiera de La Gazzetta dello Sport. Tante indicazioni per il presente, ma anche per il futuro del Club: programmazione, nuovi ingressi dirigenziali e soprattutto il calciomercato. Non è ancora il momento di parlare di Marcus Krosche, ma : "Ci torneremo quando saremo pronti", ha detto il numero uno di RedBird ieri all'uscita da Milanello. L'obiettivo è quella di creare una struttura ed un'organizzazione di altissimo livello.

Sul mercato il Milan si farà trovare pronto. Certo, bisognerà essere attenti e opportunisti, ha detto Cardinale, ma poi non si è sottratto dal parlare di Endrick e del possibile rinnovo di Rabiot. Il brasiliano è "uno dei migliori al mondo", mentre Rabiot "dovrebbe essere uno dei calciatori simbolo del Club". Vedremo cosa succederà, nel frattempo lo statunitense continua ad essere il polo nevralgico di ogni scelta che riguarda il mondo Milan.