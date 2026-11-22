Fondazione Milan, Amorim entusiasta: "Le nostre porte sono sempre aperte per accogliere questi ragazzi"

Ruben Amorim sottolinea l'importanza di Fondazione Milan e dell'impegno del club rossonero per aiutare la comunità

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Frosinone, Ruben Amorim si è preso del tempo per sottolineare l'importanza di Fondazione Milan all'interno, e non solo, del mondo rossonero. Per la sfida di oggi a San Siro Fondazione Milan tornerà protagonista allo stadio come Match Charity Partner, portando al centro del prepartita i beneficiari dei suoi progetti e l'impatto dello sport sulle loro vite. Il tecnico rossonero ha parlato in modo entusiasta dopo che in settimana c'è stato l'evento nella scuola secondaria "Arturo Toscanini" organizzato da Fondazione Milan per valorizzare un progetto che aiuta ragazzini con disabilità che giocano a calcio seduto.

"Come club abbiamo una grande responsabilità, e Fondazione Milan riflette i nostri valori. Vogliamo aiutare la comunità. Le nostre porte sono sempre aperte per accogliere questi ragazzi. È importante per i giocatori avere contatto con queste realtà differenti. Avere qua queste persone rende il nostro lavoro diverso, siamo contenti di averli qua: Milanello è anche il loro Milanello. Sono davvero contento della loro visita. Spero che domani sia una bella partita, contro una bella squadra, da vedere per loro domani".