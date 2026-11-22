Serie A, la classifica aggiornata in attesa delle gare di oggi
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Dopo i match di ieri che hanno dato il via alla 12^ giornata di Serie A, questa è la classifica aggiornata in attesa delle gare di oggi.
SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
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