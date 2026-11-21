L'anticipo di Galli - “I love Cisse”, disse Amorim. E aveva ragione

La sosta di Campionato ha visto diversi rossoneri impegnati con le loro Nazionali. Le prestazioni sono state nel complesso positive: Rabiot e Maignan, pur senza brillare, si sono qualificati con la loro Francia per i quarti di finale di Nations League; qualche preoccupazione per il nostro portierone che ha riportato un infortunio all’anca, che tuttavia non dovrebbe impedirgli di giocare contro il Frosinone. Molto bene Diego Moreira, tra i protagonisti, segnando anche un goal nella lezione impartita dal Belgio agli azzurri. Qualche ombra arriva invece da Gonçalo Ramos, rimasto a digiuno con il Portogallo, già qualificato ai quarti, sia nella partita casalinga con la Danimarca (i danesi hanno vinto 4-1 e Gonçalo non ha toccato un pallone nel cuore della difesa avversaria), sia nella trasferta in Galles (vittoria 3-2 per gli uomini di Jorge Jesus). Il suo collega di reparto, Francesco Camarda è invece andato in goal con l’Under 21 nell’amichevole con i pari età francesi, un’iniezione di fiducia per il prodotto del nostro vivaio in attesa di sapere quale sarà il suo destino nel mercato invernale. Anche Christian Pulisic torna ulteriormente rinfrancato dopo il doppio confronto tra USA e Haiti (certo non così probante), grazie ai due goal segnati nella prima gara, cui ha fatto seguito il bellissimo goal in rovesciata nella seconda.

Qualche parola in più, tuttavia, voglio spenderla su Alphadjo Cisse che, a vent’anni appena compiuti, dopo 14 presenze nell’U21, ha fatto il suo esordio con la Nazionale italiana nella partita contro il Belgio. Un’esperienza che non ho mai avuto la gioia di vivere ma che immagino come qualcosa di indimenticabile o, se preferite, unforgettable (J). Una carica di energia e consapevolezza che - ne sono certo - il ragazzo saprà utilizzare a favore della squadra, dove peraltro ha già segnato a ripetizione fra campionato e Coppa.

Nel suo debutto azzurro, Alphadjo è subentrato a Scalvini al 17’ della ripresa con la squadra sotto per 3-1, non certo il migliore dei contesti. Il suo approccio è stato perfetto: ha mostrato la solita naturalezza e ha provato a rendersi subito protagonista con il gesto tecnico che, per quanto prevedibile, è difficile da neutralizzare: il destro a giro sul palo lontano della porta avversaria scoccato in prossimità del vertice sinistro dell’area, un’esecuzione che ha procurato il rigore poi fallito da Pio Esposito.

Ma chi è Alphadjo, calcisticamente? Come si sa, gli osservatori del Milan lo seguivano da tempo e lo hanno intercettato ufficialmente a metà dello scorso campionato, quando, in prestito dal Verona, stava giocando in serie B al Catanzaro, sotto la guida di Alberto Aquilani. Quando ormai la sua partenza in direzione PSV Eindhoven sembrava decisa, la società rossonera si è inserita e se lo è assicurato per una cifra attorno ai 10 milioni, lasciandolo a Catanzaro fino a fine stagione. Un grave infortunio nel febbraio di quest’anno lo ha tenuto lontano dalle competizioni fino alla scorsa estate gettando enormi dubbi sul suo completo recupero. Invece il ragazzo nato in provincia di Treviso è tornato in campo ancora più determinato, a dimostrazione di come il talento abbia bisogno di motivazione e resilienza per emergere. Si pensava che potesse passare dal Milan Futuro, e invece Amorim se ne è innamorato (indimenticabile quel “I love Cisse”, subito dopo aver dichiarato di non voler parlare di singoli giocatori): e il suo pupillo lo ha ricambiato andando subito in gol (destro a girare partendo da sinistra, of course) nell’esordio contro il Torino.

Il nostro numero 70, alto 1,78 per una settantina di chili, dotato di gambe molto forti che gli permettono di dribblare, di difendere la palla e di vincere contrasti, può giocare in diversi ruoli o, meglio, svolgere diverse funzioni: seconda punta, mezzala, trequartista ed esterno. Credo che da esterno, sul lato sinistro del campo, possa esprimersi al meglio perché può rientrare dentro al campo e tentare la “sua” giocata, di cui abbiamo già parlato. Cisse ha comunque un’abilità nella lettura degli spazi in cui può ricevere palla che gli permette di seguire lo sviluppo del gioco e di essere efficace in ogni situazione: intelligente, ad esempio, il suo movimento a occupare lo spazio lasciato libero da Gonçalo Ramos, che a sua volta determina quello dei difendenti rossoblù, per trovare l’impatto con la palla, servitagli da Pulisic, per il goal del vantaggio rossonero a Marassi, nell’ultima gara prima della sosta. Abbastanza impressionante anche la tripletta in Europa League contro il Salisburgo, con gol di testa, di destro e di sinistro, tutti segnati nell’area piccola dimostrando anche un grande opportunismo da prima punta. Qualcosa in più forse dovrà dare in fase difensiva dal punto di vista attentivo, ma la cosiddetta “self regulation”, cioè l’attitudine a volersi migliorare in allenamento e in partita, col tempo lo aiuterà a crescere anche nei compiti senza palla.

Non dimentichiamoci che il ragazzo è il nostro capocannonierecon 8 goal, di cui 5 in campionato in 9 presenze, per un totale di 407 minuti (5 da titolare e 4 da subentrato). Non male per un ventenne. Da domenica ci attende un tour de force di 7 partite in 28 giorni, ci sarà bisogno di tutti e avremo bisogno che Alpha, così lo chiamano compagni ed amici, continui a stupire!