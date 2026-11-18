Krosche in arrivo! Una triste confessione. Massimo Calvelli, l’Adidas e le Generali. Dino Sani, il Modric del Milan Campione d’Europa

Krosche e delizia! È una battuta un po’ scontata, ma fotografa le aspettative dei tifosi rossoneri. Quando arriverà? Il 27 novembre, come mi hanno detto, oppure nella prima decade di dicembre oppure ancora, spero proprio di no, il primo gennaio? Non è assolutamente banale la differenza di date quanto all’annuncio del suo nuovo incarico, perché il mercato di gennaio diventa un crocevia fondamentale per le fortune del Milan di oggi e di domani. Più presto l’Head of Football si siede alla scrivania di “Casa Milan”, meglio può ancora tessere la sua tela per rinforzare la squadra nella sessione invernale. Quello che doveva essere il lavoro di un anno fa, ma che non è stato compiuto da una dirigenza miope, che mai ha capito la differenza tra costi e investimenti. Peccato anche che Igli Tare sia una persona rispettosa dei ruoli, attenta agli equilibri interni. Doveva, ed è il suo grande rimpianto, bypassare chi gestiva il Milan, per parlare con Gerry Cardinale e spiegare l’importanza dell’arrivo di un attaccante e di un difensore, che avrebbero permesso di essere oggi in Champions League.

Uso un paradosso molto azzardato e che non ho mai confessato. Se la mancata qualificazione in CL è stata la ragione che ha spinto Gerry Cardinale a cacciare le figure apicali dei tre anni più brutti e nefasti della storia del Milan, allora, in vista anche di interessanti prospettive future, MEGLIO LA SCONFITTA CONTRO IL CAGLIARI, che ha evitato di prolungare l’agonia del nostro caro, vecchio Milan. Un doloroso sacrificio che, mi auguro, venga ripagato da successi negli anni a venire.

Con un Cardinale troppo assente e lontano, colpevole, per sua stessa ammissione, di avere delegato a persone non adeguate la direzione del suo Club, ma che diventa ora protagonista di questo nuovo modo di operare, che ricorda i bei tempi antichi. Mi dispiace ovviamente per Tare e Allegri, che pur avendo delle responsabilità, sono state vittime di una situazione confusa, caotica e ricca di divisioni interne, e non per colpa loro.

Tornando a Krosche, mi auguro che riesca a entrare presto in sintonia con questa avventura milanista, che lo sta attendendo. Io continuo a pensare che una figura operativa italiana di alto spessore e di alta esperienza, da affiancare al dirigente tedesco, potesse e possa essere di aiuto a lui e al Milan, viste le ovvie difficoltà di inserimento in un mondo totalmente differente da quello tedesco. Gerry Cardinale e il suo primo collaboratore Massimo Calvelli sono convinti della bontà della loro scelta, dopo aver incontrato più volte Markus Krosche. Mi sembra fondamentale che non sia solo un abile operatore di mercato, ma possa essere un valido interlocutore di campo per Ruben Amorim. Il portoghese potrà dunque confrontarsi sulle eventuali scelte e decisioni con il suo Head of Football. Insomma, è stata una posizione nell’organigramma, colpevolmente troppo trascurata, con i risultati poi visti, fino a quando lo stesso Gerry Cardinale ha imposto Igli Tare, che comunque non ha avuto un lavoro facile.

Ho parlato di Massimo Calvelli, che, sul piano mediatico, appare sempre abbastanza defilato. Non certo su quello operativo, perché, da quanto ne so io, è stato l’assoluto protagonista e artefice di operazioni che hanno portato, nelle casse del Milan, circa 825 milioni. Certamente abile tessitore per il ritorno del marchio Adidas come sponsor di maglia, ma anche nell’acquisizione di Generali, che darà il nome al nuovo stadio, è stata la figura decisiva, questa volta con la collaborazione, si dice, di Paolo Scaroni. Quindi dirigente prezioso che lavora dietro le quinte, ma con ottimi risultati sotto l’aspetto economico-finanziario e anche dell’immagine del Club.

Chiudo ricordando la scomparsa di Dino Sani, che ho visto debuttare, sotto l’ombrello del mio posto in tribuna, insieme a mio padre, il 12 novembre 1961, in un vittorioso 5-1 sulla Juventus, quattro reti di José Altafini. Proprio parlando con lui, abbiamo sottolineato la sua meravigliosa regia nel Milan che, in due stagioni, vince lo Scudetto e la Coppa dei Campioni. Un cervello che dirigeva la squadra, facendo “sudare la palla” e ispirando la manovra offensiva della squadra. E il paragone, rispettando epoche e caratteristiche, con Luka Modric può essere il più bel complimento a un Campione che i tifosi del Milan non hanno mai dimenticato!