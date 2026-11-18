MN Emanuelson ricorda: “Addio all’Ajax meno amaro con lo scudetto al Milan, il gol contro il Parma mi rimarrà sempre impresso”

L'intervista esclusiva di MilanNews.it a Urby Emanuelson, ex centrocampista rossonero

Intervistato dal giornalista Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it nella Johan Cruijff Arena di Amsterdam, al termine della sfida tra le leggende di Ajax e Barcellona domenica pomeriggio, Urby Emanuelson ha ripercorso la sua esperienza al Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.

Hai lasciato l'Ajax per trasferirti al Milan nel gennaio 2011. Entrambi i club hanno poi vinto il campionato in quell'anno, interrompendo un'attesa di sette anni. Essendo nato ad Amsterdam, tifoso dell'Ajax e avendo trascorso lì tutta la tua carriera da professionista, non hai alcun rimpianto per aver vinto lo scudetto con il Milan e mai con l'Ajax?

"Beh, in realtà quell'anno li ho vinti entrambi, perché ho giocato la prima parte della stagione 2010/11 con l'Ajax e la seconda con il Milan! (Ride, ndr). Purtroppo non ero più lì quando l'Ajax ha vinto, ma ovviamente conquistare lo Scudetto con il Milan ha reso tutto positivo per me".



Il gol contro il Parma deve essere stato il tuo momento più bello: dribblasti tutti prima di calciare in porta...

"(Ride, ndr). Sì, sì, sì, un gol meraviglioso! È una rete che ricordo ancora oggi, ovviamente, come se fosse ieri. Fu un bellissimo gol in una grande partita. Giocai una buona gara e credo che vincemmo 2-0. Ma che gol, ovviamente!!! Mi rimarrà sempre impresso".