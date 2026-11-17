Emanuelson cuore rossonero: “Scudetto? Può succedere di tutto. Forza Milan sempre, fino alla morte!”
Intervistato dal giornalista Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it nella Johan Cruijff Arena di Amsterdam, al termine della sfida tra le leggende di Ajax e Barcellona domenica pomeriggio, Urby Emanuelson ha ripercorso la sua esperienza al Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.
Parli ancora di “noi”... Possiamo vincere lo Scudetto già quest'anno? Siamo a cinque punti dalla Lazio, ma soltanto a quattro dalla favorita Inter, le cui priorità sembrano essere rivolte altrove, alla Champions League.
"Può succedere di tutto! Abbiamo vinto il derby un paio di settimane fa. Siamo ancora in grado di raggiungere grandi traguardi. Speriamo... Io spero che possiamo vincere lo Scudetto già questa stagione. Forza Milan, sempre! Fino alla morte!".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan