Futuro Camarda, non è da escludere un nuovo prestito: la situazione

Il futuro di Francesco Camarda potrebbe essere nuovamente lontano dal Milan e da San Siro? Per il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, la pista di un nuovo possibile prestito non sarebbe da escludere. Questo un breve estratto delle sue parole prese dal suo video Youtube questo pomeriggio:

CAMARDA VERSO UN NUOVO PRESTITO?

"Ci sono tantissimi club che già si stanno posizionando. Il calciatore prenderà una decisione di comune accordo con il Milan. Lo stiamo dicendo da diverso tempo: il Milan a gennaio vuole un attaccante ed è confermatissimo, la ricerca di un attaccante porterebbe Camarda a trovare una soluzione di continuità altrove. Non escluderei che Camarda possa andare in prestito all’estero. Una soluzione estera per trovare minutaggio, un progetto che gli dia continuità, importanza e valore. Il calciatore ha tantissima fame, vuole dimostrare e vuole segnare. Però ad oggi la pista Genoa non ci risulta essere così calda”.