Orlando netto: "Ho visto tante volte Tresoldi e non mi fa impazzire, non credo valga 60 milioni. Li investirei su Endrick"

L'ex calciatore Massimo Orlando è stato ospite di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. Le sue dichiarazioni:

Milan, per Endrick fino a 60 milioni da offrire al Real Madrid:

"Ho visto tante volte Tresoldi e non mi fa impazzire, non credo valga 60 milioni e li investirei su Endrick. Il Milan comunque farà due operazioni di preso. Se trova equilibrio a centrocampo e due difensori più forti degli attuali, il Milan diventa pericosolo. Investirei più dietro che avanti al momento".

MILAN SU ENDRICK E TRESOLDI, LE PAROLE DI DI MARZIO

“Che abbia la forza di fare queste operazioni, sì. L’ha dimostrato anche d’estate e quindi non credo che ci sia un problema economico. Che riesca a prendere uno dei due… Endrick, da quanto sappiamo, José Mourinho non ha cambiato idea e quindi non intende privarsene a gennaio. Ma Endrick è un pallino di Cardinale, così come era un pallino della Roma durante l’estate. Bisognerà capire se Mourinho, in questo mese e mezzo prima dell’inizio del mercato, cambierà idea. Al momento non l’ha cambiata e quindi è una situazione che al momento vedo complicata.

Così come complicato che il Brugge ceda Tresoldi. Il Brugge è una società che non ha bisogno di vendere e vende sempre d’estate almeno un pezzo importante, proprio per cercare di arrivare fino a fine stagione con i suoi giocatori. Il Milan cerca un attaccante, cerca un vice Ramos. Le cifre che leggo, 60-70 milioni, sono cifre molto molto alte per cercare di convincere il Brugge a cederlo. È un’operazione che secondo me, per valore oggettivo del giocatore, è sui 50 milioni. Secondo me. Ma il Brugge difficilmente lo cede a gennaio. Soprattutto il Milan cerca un attaccante per fare il vice Ramos, non è che poi giocano insieme Ramos e Tresoldi. Nel senso che il Milan ha sempre giocato con un centravanti. Soprattutto deve far arrivare a questo centravanti molti palloni giocabili più che comprarne un altro. Perché se Ramos non riceve palloni in area di rigore fa fatica a segnare lui e fa fatica a segnare anche Tresoldi. Serve un attaccante per mandare Camarda a giocare. Penso che Camarda andrà a giocare e quindi servirà un investimento su un giocatore che possa essere un giusto vice Ramos".