Svizzera-Scozia 4-0, Jashari in campo per 90 minuti

La Svizzera domina contro la Scozia e vince con un netto 4-0: Ardon Jashari, schierato titolare a centrocampo, è rimasto sul terreno di gioco per tutta la partita dopo che nell'impegno precedente contro la Slovenia era rimasto in panchina. Zachary Athekame, che ha propiziato l'autogol dell'1-0 con un cross dalla destra, è stato sostituito invece al minuto 86. Le altre reti sono di Boteli, Sanches e Amdouni.