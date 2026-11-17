Svizzera-Scozia 4-0, Jashari in campo per 90 minuti
La Svizzera domina contro la Scozia e vince con un netto 4-0: Ardon Jashari, schierato titolare a centrocampo, è rimasto sul terreno di gioco per tutta la partita dopo che nell'impegno precedente contro la Slovenia era rimasto in panchina. Zachary Athekame, che ha propiziato l'autogol dell'1-0 con un cross dalla destra, è stato sostituito invece al minuto 86. Le altre reti sono di Boteli, Sanches e Amdouni.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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