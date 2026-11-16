Ravezzani sarcastico: "Una notizia bomba: il Milan ha un nuovo proprietario"

Fabio Ravezzani, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando il nuovo piano di gestione del Milan da parte di Cardinale.

Fabio Ravezzani, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando il nuovo piano di gestione del Milan da parte di Cardinale: "Colpo di scena e una notizia bomba: il Milan ha un nuovo proprietario. La transazione è stata effettuata nelle ultimissime ore; nelle giornate precedenti nessuno si aspettava questo cambio di passo così improvviso nella proprietà rossonera.

Il nuovo proprietario del Milan si chiama Gerry Cardinale, è un importante operatore nell'ambito dei fondi a carattere sportivo, fondi finanziari, e il fondo finanziario si chiama RedBird. E le prime dichiarazioni di Cardinale sono molto importanti e scaldano il cuore di tutti i milanisti. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il nuovo proprietario dice: 'Non venderò mai il Milan, non posso tollerare di aspettare molto per vincere'. Evidentemente è conscio degli ultimi anni negativi del club rossonero. 'Voglio scudetti con continuità': sono frasi impegnative che sicuramente lo presentano agli occhi dei tifosi come un presidente, un proprietario che ha quell'ambizione che da tempo non si vedeva più al Milan. Ancora dice, già coinvolto in questa sua nuova avventura: 'Sto facendo il possibile, quando vorremo un calciatore non dovremo più sentirci dire 'non potete permettervelo'. Insomma, sono le dichiarazioni di un proprietario di un grande club che vuole riportare questo grande club ai fasti passati".

LA PRECEDENTE E LA NUOVA GESTIONE

Ravezzani ha proseguito con il suo confronto - sarcastico e ironico, chiaramente - tra la vecchia e la nuova gestione del Milan, sempre da parte di Cardinale: "Non dobbiamo dimenticare che il precedente proprietario del Milan, Gerry Cardinale, quando era arrivato alla guida e alla proprietà del club rossonero, aveva ereditato una squadra che aveva appena vinto lo scudetto e che, grazie al lavoro della precedente proprietà, era arrivata addirittura alla semifinale di Champions League. Insomma, una squadra che stava dando il massimo. Poi, appunto, il vecchio proprietario Gerry Cardinale, con alcune scelte piuttosto discutibili – a cominciare dall'allontanamento di Paolo Maldini – aveva portato pian piano il Milan su una china sempre più negativa, fino all'ultima stagione in cui non si è neanche qualificato per la Champions League e all'inizio di questa stagione in cui il vecchio proprietario Gerry Cardinale, appunto, ha messo il Milan in Europa in una situazione imbarazzante, tre sconfitte su quattro partite, e in campionato, se non altro, galleggia tra il quarto e il quinto posto.

Ma fortunatamente il nuovo proprietario Gerry Cardinale dice che adesso cambierà tutto e che ci sarà questa straordinaria volontà di rilancio del club".