News Van Bommel su Moreira: “È un po’ pazzo ma è un bravo ragazzo, è importante per la squadra”

Le parole di Mark Van Bommel rilasciate a Sky nel post partita di Belgio-Italia 4-1

Nel post partita di Belgio-Italia, match terminato con un netto 4-1 in favore dei Diavoli Rossi, il c.t. dei padroni di casa Mark Van Bommel ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole su Diego Moreira.

"Diego è un bravo ragazzo, è un po' pazzo ma è veramente importante per la squadra. Se difendi ed attacchi bene di squadra, il giocatore singolo può esprimersi meglio a livello individuale. Diego, come Doku e De Bruyne possono giocare ad un livello molto alto".