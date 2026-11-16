Pellegatti svela: “Per gennaio pronti 70 milioni per il mercato, potrebbero essere messi su Endrick”

Carlo Pellegatti ha parlato del budget che sarebbe pronto per essere investito nel mercato di gennaio da Gerry Cardinale

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del budget che sarebbe pronto per essere investito nel mercato di gennaio da Gerry Cardinale. Di seguito le sue parole.

"Ci sarebbero 70 milioni da investire e tutti noi vogliamo pensare che siano pronti magari per Endrick. E giustamente Andrea Ramazzotti, collega della Gazzetta dello Sport, ipotizzava una formula alla Nico Paz: te lo compriamo a 60 milioni con un diritto di ricompra A 80. L'aveva anche Nico Paz e in effetti il Real Madrid l'aveva riportato, il Como ha insistito e se l'è accapparrato, quindi magari è una formula che assicura il giocatore al Milan per 2 anni e poi vediamo, perché la potenza di fuoco economica di Gerry Cardinale, ci auguriamo, con la nuova holding MSE, potrebbe avere la possibilità, di trovare l'accordo anche fra 2 anni con il Real Madrid".