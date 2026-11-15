Francia, battuta la Turchia 2-1: Maignan sostituito per infortunio alla coscia, 60 minuti per Rabiot

Il risultato di Francia-Turchia.

Dopo la sconfitta con l'Italia rimediata giovedì scorso a San Siro, la nazionale di Zizou Zidane è tornata in campo per affrontare la Turchia. Allo stadio Matmut Atlantique i rossoneri Maignan e Rabiot, con i loro connazionali, erano obbligati a voltare pagina e trovare la vittoria per assicurarsi la qualificazione alla fase finale. E così è stato: dopo un primo tempo scarico les Bleus hanno battuto, non con poca sofferenza, la nazionale di Yalcin per 2-1.

In casa Milan però arrivano brutte notizie da questa partita: il portiere Mike Maignan infatti ha chiesto il cambio nell'intervallo per un dolore alla coscia. Nelle prossime ore si saprà di più in merito all'entità dell'infortunio e si capirà se il capitano rossonero dovrà fermarsi ai box nelle prossime settimane. Adrien Rabiot invece, partito titolare, è uscito dal terreno di gioco al minuto 63.

FRANCIA-TURCHIA: IL TABELLINO DEL MATCH

FRANCIA - TURCHIA 2-1

49' Aut. Topçu

80' Kroupi

90' Bardakci