MN Janssen rivela: “In Belgio siamo tutti felici di Moreira, sa inventare le cose dal nulla”

L'intervista di MilanNews.it sul momento di Diego Moreira tra Milan e Belgio.

La redazione di MilanNews.it ha intervistato il collega belga Louis Janssen, del quotidiano "La Dernière Heure", per un commento sul grande momento che sta vivendo Diego Moreira, tra rossoneri e Nazionale.

Che inizio di stagione per Moreira...

"In Belgio siamo tutti felici, ma anche sorpresi dalla rapidità con cui Diego Moreira sta crescendo in questa stagione. Per la nostra Nazionale poter contare sulla sua esuberanza e sulla sua creatività rappresenta un grande valore aggiunto. È un giocatore capace di inventare qualcosa dal nulla".