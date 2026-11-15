Domani la presentazione del Trofeo Italo Galbiati: attesi tantissimi ospiti

Sono attesi numerosi ospiti del mondo del calcio, domani all'evento di presentazione della IV edizione del Trofeo Italo Galbiati

Domani 16 novembre si terrà a Milano la serata di presentazione della IV edizione del Trofeo Italo Galbiati. Luogo dell'evento l'Auditorium Banco BPM di Milano con il giornalista Gianluca Di Marzio che si occuperà di moderare l'evento a cui parteciperanno tantissime personalità del mondo del calcio. Di seguito quelle che sono state sicuramente annunciate: Fabio Capello, Javier Zanetti, Nelson Dida, Adriano Galliani, Mattia De Sciglio, Fabio Pisacane, Michele Criscitiello, Filippo Antonelli Agomeri, Sofia Pomati, Alberto Aquilani, Saverio Sticchi Damiani e Tommaso Giulini, Daniele Massaro, Stefano Eranio e Beppe Baresi.

Il commento di Federico Galli, presidente: "Siamo orgogliosi di presentare la quarta edizione di un Trofeo che continua a crescere, mantenendo viva la memoria e l'eredità sportiva e umana di Italo Galbiati. La presenza di grandi protagonisti del calcio italiano testimonia il valore di questa iniziativa, che vuole essere molto più di una competizione: un'occasione per trasmettere alle nuove generazioni i principi di passione, rispetto e dedizione che Italo ha incarnato durante tutta la sua carriera"