Modric stakanovista, ancora titolare nella Croazia: le formazioni ufficiali di Croazia-Repubblica Ceca
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La formazione ufficiale di Croazia-Repubblica Ceca
Alla Opus Arena di Osijek, in Croazia, la nazionale di Luka Modric ospiterà la Repubblica Ceca di Santi Denia. Entrambe le squadre, ferme rispettivamente a 3 e 0 punti, sono auotomaticamente fuori dalle prime due, che sono Spagna ed Inghilterra, e dunque si giocheranno l'accesso ai play-out per evitare la retrocessione diretta. Di seguito le formazioni ufficiali.
CROAZIA-REPUBBLICA CECA: LE FORMAZIONI UFFICIALI
CROAZIA (4-4-2) - Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Caleta-car, Kovacic, Modric (C), Drena Beljo, Perisic, Baturina, Sucic All. Slaven Bilic
REPUBBLICA CECA (4-2-3-1) - Kinsky, Coufal, Zima, Vlcek, Jurasek, Soucek, Sadilek, Ambros, Hlozel, Kabongo, Naderi All. Santi Denia
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