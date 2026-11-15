MN Janssen entusiasta: “Contenti che Moreira abbia scelto il Belgio, per Van Bommel è un giocatore importante”

L'intervista di MilanNews.it sul momento di Diego Moreira tra Milan e Belgio.

La redazione di MilanNews.it ha intervistato il collega belga Louis Janssen, del quotidiano "La Dernière Heure", per un commento sul grande momento che sta vivendo Diego Moreira, tra rossoneri e Nazionale.

La scelta del Belgio?

"Siamo molto contenti che abbia scelto il Belgio, tra l'altro. Per lungo tempo aveva rappresentato il Portogallo nelle selezioni giovanili. La sua scelta ci ha dato una grande spinta, anche perché negli ultimi anni abbiamo perso diversi giocatori con doppia nazionalità, come Karetsas, El Khannouss e Bounida. Contro il Senegal, al Mondiale, quando ci siamo qualificati in maniera insperata, aveva fatto un ingresso in campo straordinario, facendosi conoscere da tutto il Paese. Successivamente, però, Rudi Garcia non ha più puntato molto su di lui. Van Bommel, invece, sembra intenzionato ad attribuirgli un ruolo diverso e uno status più importante".