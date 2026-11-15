Serginho scherza: “Dopo Dinho posso tornare a giocare anche io, vive ancora con il pallone tra i piedi”
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Serginho ha parlato nel pre partita di Ravenna-Forlì su Sky Sport in merito al ritorno al calcio giocato di Ronaldinho.
Nel pre-partita di Ravenna-Forlì, match che rimarrà nella storia visto il ritorno al calcio giocato di Ronaldinho, su Sky Sport ha parlato l'ex rossonero e connazionale del numero 10 Serginho. Queste le sue parole.
"Dopo il rientro di Ronaldinho posso farlo anche io (ride, ndr)" Battute a parte sono felice per lui e spero possa deliziare i tifosi anche in Serie C. Per noi brasiliani per noi è sempre stato un simbolo del calcio, della passione per questo sport. Lui vive anche oggi col pallone fra i piedi e trasmette tutto questo alle persone anche se non gioca più. Il gol di Dinho che ricordo meglio? Quello contro l'Inghilterra al Mondiale. Ma mi ricordo anche l'assist che ha fatto a Giuly in Milan-Barcellona di Champions League"
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