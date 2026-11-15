Gila sul presente in rossonero: “Sono molto felice adesso, sono in un posto dove mi vogliono bene”

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale.

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale. Prima dell’intervista, Mario trascorre del tempo all’interno di una camera semi-anecoica, allontanandosi dal rumore e dalle distrazioni della vita quotidiana per concentrarsi sui propri pensieri. Subito dopo incontra Luca Casadei per una conversazione aperta sulla forza mentale, su ciò che si può imparare dalle esperienze difficili, sull’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e continuare a credere in sé stessi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Come sta Mario in questo periodo della sua vita?

"In questo periodo della sua vita Mario è molto felice. Insomma, tutta questa conversazione che abbiamo avuto è anche molto legata alla positività che sto vivendo in questo momento. Se stessi attraversando un periodo difficile, forse tante cose non le capirei come le capisco ora, ma sto vivendo un periodo molto positivo perché sono esattamente dove voglio essere, sono in un posto dove mi vogliono bene. Sono diventato papà un anno fa, ho una moglie che mi vuole molto bene, quindi è come se tante cose andassero di pari passo. Nel lavoro va tutto bene, in famiglia va tutto bene, ho degli amici che considero persone di grande valore, ho anche una famiglia che per me ha un valore immenso, quindi è come se adesso andasse tutto molto bene. Mi sento molto equilibrato, molto sereno, è come se fossi esattamente dove voglio essere. Mi apprezzano molto, quindi in questo momento sono davvero felice e quindi se dovessero succedere cose negative, so di poter contare su un sostegno. Ho una rete di sostegno che mi fa stare bene, e credo che questo sia molto importante, perché nella vita i momenti difficili ci saranno sempre, quindi non puoi restare bloccato in un momento negativo, non puoi, non è possibile, la vita perderebbe il suo significato. Ma avere quella rete di sicurezza, quel sostegno, credo che ti permetta anche di stare molto bene in tutti gli altri ambiti. Quindi sono davvero molto felice, in questo momento mi sento molto felice, molto sereno, equilibrato e anche molto soddisfatto di me stesso, e sinceramente molto contento di questa conversazione, perché mi interessano moltissimo tutti questi aspetti psicologici".