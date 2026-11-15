Calciomercato Milan, la priorità di Amorim per gennaio rimane Gonçalo Inacio

Gonçalo Inacio rimane la priorità per il mercato di gennaio per Ruben Amorim, allenatore del Milan che lo ha lanciato allo Sporting

Il Milan nel corso della sessione invernale di calciomercato a gennaio dovà intervenire sui tavoli delle trattative se vuole aiutare Ruben Amorim a costruire una squadra il più possibile competitiva per il doppio (se non triplo, considerando la Coppa Italia) impegno. Gerry Cardinale ha promesso di voler spendere da qui in avanti per il club rossonero, se ci sono profili per cui vale la pena farlo: vedremo se il proprietario americano del Milan terrà fede alle proprie promesse oppure se le sue dichiarazioni recenti cadranno nel vuoto. Tra i colpi prioritari c'è senza dubbio un difensore, possibilmente Gonçalo Inacio.

MILAN, LA PRIORITÀ DI AMORIM E GONÇALO INACIO

Un paio di giorni fa l'edizione di A Bola, uno dei principali quotidiani sportivi del Portogallo, titolava dell'interesse mai estinto di Ruben Amorim per Gonçalo Inacio. Secondo quanto riportano i media lusitani, infatti, il difensore dello Sporting è una priorità per l'allenatore rossonero: fu lui a lanciarlo con i Leoes e fu lui a farlo creescere sotto la sua ala protettiva. Oggi Amorim rivorrebbe Inacio al Milan, per portarsi a casa un difensore dall'età giusta, ormai esperto e che conosce metodi e stile di gioco del tecnico.