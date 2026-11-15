Gila racconta il rapporto con il controllo: “Prima mi sentivo fragile se non lo avevo, adesso apprezzo anche i momenti difficili”

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale.

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale. Prima dell’intervista, Mario trascorre del tempo all’interno di una camera semi-anecoica, allontanandosi dal rumore e dalle distrazioni della vita quotidiana per concentrarsi sui propri pensieri. Subito dopo incontra Luca Casadei per una conversazione aperta sulla forza mentale, su ciò che si può imparare dalle esperienze difficili, sull’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e continuare a credere in sé stessi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Prima ti sentivi debole quando non avevi il controllo, fragile? Oggi invece hai capito che è un valore?

"Sì. Capisco che le persone e le situazioni non sono sempre come le vorremmo o ce le aspettiamo. Credo che abbia un po' a che fare con l'ego, ma qui stiamo entrando in questioni anche molto profonde. Prima lo ero, mi sentivo debole. Adesso lo sono meno e apprezzo di più i momenti difficili, perché anche quei momenti hanno dei risvolti molto positivi. Insomma, non possiamo controllare tutto, non possiamo pretendere che tutto sia perfetto, perché la perfezione non ti insegna niente. Credo che non abbia nulla di particolarmente positivo. Alla fine cresciamo molto e ci rafforziamo più nei momenti negativi che in quelli positivi. Quindi ho lasciato da parte questa ricerca della perfezione e ora quelle aspettative non mi piacciono più".